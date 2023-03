Ein EasyJet-Pilot sieht eines der beeindruckendsten Naturphänomene, die die Welt zu bieten hat: Die Nordlichter. Er tut alles dafür, dass auch die Passagiere das Himmelsspektakel bewundern können.

Der Flieger befindet sich am 27. Februar auf dem Weg von der isländischen Hauptstadt Reykjavik in die englische Metropole Manchester, als er wunderschöne Nordlichter erblickt. Anstatt sich allein an dem seltenen Anblick zu ergötzen, macht er etwas Erstaunliches: Er dreht eine Extra-Runde, damit alle seine Passagiere in den Genuss des Spektakels kommen. All das passiert über dem Nordatlantik, westlich der Färoer-Inseln.

Die Passagiere sind daraufhin völlig aus dem Häuschen! Passagier Adam Groves schreibt auf Twitter: "Ein riesiges Danke an den EasyJet-Piloten des Fluges EZY1806 von Reykjavik nach Manchester, der während dem Flug eine 360-Grad-Umdrehung machte, damit alle Passagiere die unglaublichen Nordlichter sehen konnten", zeigt sich der Fotograf begeistert.

