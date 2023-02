× Pilot lässt seinen Co-Piloten während Flug einfach sterben

Eine wahre Tragödie hat sich während eines Fluges im englischen Blackpool abgespielt. Der Co-Pilot erlitt einen Herzstillstand und bekam tragischerweise keine Hilfe. Der Grund: Der Pilot dachte, es handle sich um einen Scherz.

Am Morgen des 29. Juni 2022 hebt das G-BORL-Flugzeug mitsamt dem Piloten und dem 57-jährigen Co-Piloten, der nur 4 Monate zuvor seine medizinische Untersuchung problemlos absolviert, ab. Sobald die Maschine startet, spricht der Co-Pilot kein Wort mehr. Der Pilot, dessen Name nicht bekannt ist, dachte, sein Kollege täusche scherzhaft ein Nickerchen vor. Ein tödlicher Irrglaube, denn während des gesamten Fluges sind die Augen des 57-Jährigen geschlossen, der Kopf regungslos auf der Schulter des Piloten angelehnt. Erst bei der Landung am englischen Blackpool Airport merkt der Pilot, dass etwas nicht stimmt, da sich sein Co noch immer nicht rührt. Erst dann wird die Rettungskette in Kraft gesetzt, leider viel zu spät.

© oe24 ×

Hier hat sich die Tragödie abgespielt: Blackpool Airport

Der medizinische Befund ergibt einen Herzinfarkt und daraus resultierend einen Herzstillstand, den der Co-Pilot schon zu Beginn des Fluges erlitten hatte. Zudem merkt die medizinische Abteilung an, dass weitere Untersuchungen zu dem Fall angestellt werden, kardiologische Probleme bei Flügen allerdings äußerst selten vorkommen.