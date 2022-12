Politiker liebt Porno-Star: Jetzt spricht seine Ex

FDP-Politiker Hagen Reinhold und Erotik-Star Annina Ucatis sind offiziell ein Paar. Nun spricht die betrogene Ex-Lebensgefährtin.

Diese Affäre ist weiterhin das große Thema in der deutschen Politik. Der FDP-Politiker Hagen Reinhold ist mit dem Ex-Pornostar Annina Ucatis liiert. Der Bundestagsabgeordnete, 46, verließ für seine Traumfrau seine Partnerin, eine Juristin und FDP-Politikerin, sowie die drei gemeinsamen Kinder: "Wir haben uns bei der FDP kennen und lieben gelernt", bestätigte der Abgeordnete gegenüber Bild.de. Annina Ucatis, 43, drehte Pornofilme. Parallel studierte sie Wirtschaft, jetzt ist sie Unternehmerin. In erster Ehe war sie mit dem Immo-Milliardär Theodor Semmelhack verheiratet. 2021 trat sie in die FDP ein. Sie sagt über die Beziehung: "Es ist die große Liebe".

Gegenüber der BILD packt nun die ehemalige Lebensgefährtin des Politikers aus. Karoline Preisler macht dem Vater ihrer Kinder dabei heftige Vorwürfe. Dabei geht es der 51-Jährige weniger darum, dass ihr Partner sie betrogen hat, sondern wie. „Ich hätte es respektvoller gefunden, wenn die Treffen nicht auch noch in meiner Berliner Wohnung und in meinem Bett, neben den Fotos unserer Kinder, die auf dem Regal standen, stattgefunden hätten.“

Reinhold hatte stets behauptet, sich erst von seiner Lebensgefährtin getrennt zu haben, ehe er eine Beziehung mit Ucatis begann. Preisler entgegnet dem aber nun entschieden: „Ich hätte ihm verziehen. Einen Seitensprung, auch mehrere, auch eine saubere Trennung. Was ich ihm nicht verzeihe, ist permanent öffentlich die Unwahrheit zu sagen.“ Alle hätten schon Monate von der Affäre gewusst, ehe der FDP-Politiker seiner Partnerin den Seitensprung gestand.