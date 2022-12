Reichsbürger: Alaba war bei Verhaftung von Schwiegervater vor Ort

Unter den bei einer Großrazzia verhafteten Anhängern der Reichsbürger-Szene ist auch David Alabas Schwiegervater. Bei dessen Festnahme in Kitzbühel war auch der ÖFB-Star im Tiroler Nobelskiort.

Für Alaba muss das ein Schock gewesen sein: Frank Heppner, der Vater seiner Partnerin Shalimar, ist unter den Extremisten der Reichsbürger-Szene. Der 62-Jährige wurde am Mittwoch von Spezialkräften der Polizei in Kitzbühel festgenommen. Gegen ihn wird nun als Mitglied einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

Brisant: Während der Razzia weilte auch Alaba in Kitzbühel. Was er von der Einstellung seines Schwiegervaters wusste und was er von der Verhaftung mitbekam, ist nicht bekannt. Klar ist aber: Die Causa sorgt auch im Hause Alaba für helle Aufregung.