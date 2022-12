Rolex-Diebin versteckte Uhr in ihrer Vagina

Sarah Richards verbrachte schöne Abende mit reichen Männern und raubte sie dann aus.

Die US-Amerikanerin Sarah Richards stand schon länger im Verdacht, teure Luxus-Uhren zu stehlen. Die Polizisten konnten die 33-Jährige aber nie überführen – bis der Metalldetektor ihr schlüpfriges Versteck schließlich enthüllte.

Alles fing am 4. Juni in Las Vegas an. Ein Hotelgast meldete damals, dass Richards seine 94.000 Euro teure Patek-Philippe-Uhr gestohlen habe. Die 33-Jährige soll ihn seiner Aussage zufolge nach einem gemeinsamen Abend im Casino in seinem Hotelzimmer unter Drogen gesteckt haben. Am 12. Dezember ging dann bei der Polizei eine ähnliche Anzeige ein und die Beamten nahmen die mutmaßliche Diebin mit aufs Revier.

Als sie dort durch die Sicherheitsschleuse geführt wurde, piepte plötzlich der Metalldetektor. Dieser schlug immer genau dann an, sobald die Polizisten über ihren Intimbereich führten. Schließlich gestand Richards alles und überreichte den Beamten nach einem Besuch auf dem Klo die teure Rolex. „Sie erklärte, dass wir sie im Gefängnis ohnehin finden würden“, so ein Polizeisprecher.