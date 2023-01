× Russe kämpft mit Kamel und stirbt!

In Sibirien kam es am vergangenen Wochenende zu einer tödlichen Tragödie mit einem Kamel. Auf einer abgeschiedenen Jagdloge schlägt ein Wachmann dem Trampeltier auf den Kopf und wird schließlich in den Tod getreten.

Sibirien. Auf einer abgeschiedenen Jagdstation in der Provinz wollte ein Wachmann für Recht und Ordnung sorgen, bis es eskalierte. Denn als am vergangenen Samstag ein ausgelaufenes Kamel den Hof betrat und diesen auch nicht mehr verließ, verteidigte der 51-jährige Mann sein Revier. Auf einem Überwachungsvideo ist deutlich zu sehen, mit welcher Aggression der Mann in raschen Schritten auf das wohlgemerkt 500 Kilogramm schwere Kamel stürmt und seinen Zorn nicht mehr kontrollieren kann. Denn voller Wut packt der Mann den Kopf des knapp zwei Meter großen Trampeltiers und schlägt ihm mit der Faust brutal ins Gesicht. Für das frei gelaufene Kamel ein Akt der Provokation. Es wird zornig. Schließlich kam es zum Kampf. © Staatsanwaltschaft Gebiet Omsk × Der 51-Jährige kämpft gegen das Kamel Doch der 51-Jährige hatte keine Chancen gegen das Kamel. Das Tier schnappt nach dem Wachmann, beißt ihn und reißt ihn schließlich zu Boden, als es ihm schließlich auch noch mit seinen Hufen heftige Tritte verpasst. Beobachter brachten den Mann ins Spital, wo er schließlich an den Folgen seiner schweren Verletzungen starb. Die zuständige Staatsanwaltschaft meldet zuletzt, man habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nun nach dem Halter des Kamels. Doch warum verhielt sich der Wachmann so aggressiv? Marat Gainullin, ein bekannter Kamelexperte und Tierarzt, hegt einen schlimmen Verdacht. Nach Betrachten des Videos ist er überzeugt, dass der totgetrampelte Wachmann unter starkem Alkoholeinfluss stand. „Kamele mögen Betrunkene nicht so sehr. Die natürliche Reaktion auf Aggression ist Selbstverteidigung", erklärt er gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Er verteidigt das Verhalten des Kamels und ist auch der Meinung, dass das Kamel sogar noch wilder auf den Faustschlag reagieren hätte können: „Es hätte auch auf ihm herumtrampeln können, was es nicht getan hat“. Angst vor Kamelen muss man allerdings nicht haben, betonte der Experte, da Angriffe auf Menschen höchst selten vorkommen. Lediglich während der Paarungszeit gilt es, gerade Hengste, nicht zu provozieren. Was wurde aus dem Kamel? Tragisch für das Kamel: Der Direktor des Jagdlagers hat beschlossen, das Kamel töten zu lassen, aus Angst vor weiteren Angriffen. Berichten zufolge soll er in einem Nachbarort Männer angeheuert haben, die für ihn das Trampeltier erschossen haben.