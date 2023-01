Schießerei bei Begräbnis: Vier Verletzte, darunter 7-Jährige

London. Heute Nachmittag um 14 Uhr (Ortszeit) ereignete sich eine Schießerei vor einer Kirche im Norden Londons. Unbekannte eröffneten aus einem fahrenden Auto (englisch: "drive-by shooting") das Feuer. Vier Personen wurden verletzt: Drei Frauen im Alter von 48, 54 und 41 Jahren sowie ein 7-jähriges Mädchen. Die Frauen wurden ohne lebensbedrohlichen Verletzungen (in einem Fall aber eine lebensverändernde Verletzung) ins Krankenhaus eingeliefert. Zum Zustand des Mädchens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Schießerei ereignete sich als in der Kirche gerade eine Trauerfeier stattfand.

Earlier this afternoon officers responded to reports of a shooting in the vicinity of a church in Phoenix Road, NW1.



There is a significant police presence in the area and an investigation is under way.



The update below provides further information: pic.twitter.com/lh2nVfOwoZ