Schock-Video zeigt brutalen Lynch-Mord

Nach dem Streit zweier Großfamilien in Köln sticht ein Lynch-Mob brutal auf den 37-jährigen Familienvater ein. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die brutale Tat.

Köln. Der entsetzliche Vorfall ereignete sich bereits im März: Ein Kölner Familienvater (37) wurde auf offener Straße von einem Lynch-Mob brutal niedergestochen. Jetzt tauchten Aufnahmen auf, die zeigen, wie Mitglieder einer Großfamilie den Mann in die Falle locken. Viele der Beschuldigten werden noch immer gesucht.

Aufnahmen zeigen unfassbare Brutalität. Auf dem von "Bild" veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Männer das Auto des 37-Jährigen stoppten, ihn aus dem Auto zerren und dann auf den Familienvater Senad H. losgehen.

Insgesamt gehen 17 Messerstiche auf den wehrlosen Mann nieder. Trotz Notoperation verstarb H. rund zwei Wochen später in einem Kölner Krankenhaus an den schweren Verletzungen.

Laut Polizei soll der Tat ein Streit zwischen zwei Großfamilien aus dem ehemaligen Jugoslawien vorausgegangen sein. Einen Tag vor der Tat soll in Serbien ein glatzköpfiger Mann mit Vollbart über Stunden in einem Livestream bei Facebook eine Kölner Großfamilie bedroht und beleidigt haben, berichtet die "Kölnische Rundschau". Dies soll die Großfamilie so sehr aufgestachelt haben, dass sie beschlossen, ein Mitglied der verfeindeten Familie zu töten.