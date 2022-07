Schüsse bei Parade nahe Chicago – mehrere Tote befürchtet

Bei einer Parade zum US–Nationalfeiertag sind in einem wohlhabenden Vorort von Chicago am Montag Schüsse gefallen.

Unbestätigten ersten Medienberichten zufolge sollen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Der Sender WGN TV berief sich auf Polizeikreise. Demnach gab es zudem mehrere Verletzte, ein Verdächtiger sei auf der Flucht. Das Sheriff-Büro von Lake County rief auf Twitter dazu auf, die Region Highland Park zu meiden.

In Highland Park, einem noblen Vorort der Metropole Chicago, besuchten schon am Vormittag – es war 10.10 Uhr – Hunderte Bewohner die Parade auf der Hauptstraße. In Videos sind zahlreiche Schüsse zu hören. Ohrenzeugen sprechen von etwa 25.

Blutende Menschen rannten um ihr Leben

Opfer. „Menschen schrien plötzlich: Da ist ein Schütze, er schießt!“, sagte Debbie Glickman der Chicago Sun Times. Panik bricht in der Masse aus, manche Musiker spielen dennoch weiter. Die Menschen – manche blutend – rennen um ihr Leben. Zeugen sagten, dass sie zumindest fünf Opfer am Boden liegen sahen – in ihrem eigenen Blut. Laut dem Sender WGN TV gab es zumindest zwei Tote, befürchtet wurden noch weitere. Ein Verdächtiger war zu Redaktionsschluss noch auf der Flucht.