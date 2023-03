Schwimmbäder erlauben 'oben ohne' für alle!

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) erlauben nun auch für Frauen obenrum komplett entblößt baden zu gehen. Ist dieses Modell auch für Österreich geeignet?

Auslöser für diese neue Regelung ist eine Frau aus der deutschen Bundeshauptstadt, die des Schwimmbades verwiesen wurde, weil sie ihre Brüste nicht bedecken wollte. Daraufhin reicht die 33-Jährige eine Beschwerde ein, die Erfolg hat. Interessant ist, dass es offiziell nie wirklich verboten war. Die Vorschrift lautet lediglich "handelsübliche Bekleidung", was anscheinend bisher auch einen Bikini einschließt.

Jetzt ist alles anders, nachdem sich sogar der Justizsenat einschaltet: „Nach einer erneuten Befassung mit der Diskriminierungsbeschwerde soll das Schwimmen mit freiem Oberkörper auch für weibliche Personen beziehungsweise für Personen mit weiblich gelesener Brust künftig möglich sein“.

Nun stellen sich viele die Frage, ob "oben ohne" für Frauen in Zukunft auch in Österreich möglich sein sollte. Bisher gibt es zumindest von offizieller Seite dahingehend keine Bestrebungen. Wie der Fall in Berlin zeigt, kann sich das jedoch schnell ändern.