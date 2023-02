Tausende Helfer drängen sich am Istanbuler Flughafen

12.752 Helfer wurde mit 73 Flugzeugen aus Istanbul in die Erdbebenregion geschickt

Nach Angaben des türkischen Gouverneurs von Istanbul, Ali Yerlikaya, haben sich zahlreiche Helfer vom städtischen Flughafen aus auf den Weg in die von Erdbeben verheerend getroffene Südtürkei gemacht. "Wir sind dankbar". Um 06.00 Uhr (Ortszeit) seien bereits 12.752 Mitarbeiter und Freiwillige der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad mit 73 Flugzeugen aus Istanbul in die Erdbebenregion geschickt worden, teilte Yerlikaya in der Nacht zum Dienstag auf Twitter mit.

Er teilte außerdem ein Video, das zeigen soll, wie Hunderte von Helfern am Flughafen Istanbul dicht gedrängt auf ihre Abfertigung warten. Die Personen, die orangene Helme oder Leibchen tragen, seien auf dem Weg ins syrisch-türkische Grenzgebiet. Dort sind nach der Erdbebenkatastrophe weiterhin zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst. Angehörige und Rettungskräfte suchten auch in der Nacht zum Dienstag weiter nach Verschütteten.