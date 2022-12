Tiefer Fall der schönen EU-Griechin

Wer ist Eva Kaili? Sie und ihr Freund sind Hauptfiguren im Krimi um Schmiergeld aus Katar und Marokko.

Eva Kaili ist gefeuert. Kaum eine Minute hat die Abstimmung im EU-Parlament gedauert, dann war sie ihren Job als EU-Parlamentsvizepräsidentin los. Einst war sie Hoffnungsträgerin der sozialistischen PAsoK-Partei. Jetzt sitzt sie in Brüssel in U-Haft. Ebenso Francesco Giorgi (35), Italiener und EU-Mitarbeiter. Er ist ihr junger Lebensgefährte, Vater der gemeinsamen, erst 22 Monate alten Tochter. leidenschaftlicher segler. Giorgi hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Er gab zu, Teil einer organisation gewesen zu sein, die sowohl von Marokko als auch von Katar Geld dafür bekommen hat, EU-Politiker zu schmieren. Kopf der organisation soll Antonio Panzeri gewesen sein, Ex-EU-Abgeordneter und Ex-Politiker der italienischen "Artikel Eins"(siehe unten).

Francesco Giorgis Job war, enorme Bargeldmengen zu verwalten. Er nimmt seine Freundin in schutz, sagt, dass sie nicht in den skandal involviert sei: "Ich werde alles tun, damit meine Partnerin frei ist und sich um unsere kleine Tochter kümmern kann."

Architektin, Moderatorin, EU-Parlaments-Vize

Geldbündel. Allerdings fällt es schwer, Giorgi zu glauben: 600.000 Euro in Cash wurden in der Brüsseler Wohnung der Abgeordneten gefunden. selbst ihr Vater wurde gestoppt, als er in einem Reisekoffer Bargeld in sicherheit bringen wollte. Für Eva Kaili gilt die Unschuldsvermutung. sie beteuert, nicht von den Geldbündeln in ihrer Wohnung gewusst zu haben.

Tiefer Fall. Fest steht aber: Ihre Bilderbuchkarriere ist zerstört. Kaili stammt aus Thessaloniki. sie studierte Architektur, wurde TV-Moderatorin. Die "heißeste Nachrichtensprecherin der Welt", feierte sie ihr "Mega"-sender. schon mit 20 war sie stadträtin in Thessaloniki. 2007 wechselte sie ins Parlament nach Athen, erste Liga, damals war sie 29.2014 der nächste Karrieresprung: EU-Parlament in straßburg, 2022 dann eine von 14. Vizepräsidentinnen. sie gilt als klug, smart, durchschlagskräftig, bestens vernetzt. Für das Us-Magazin "Politico" war sie eine der einflussreichsten Politikerinnen Europas. Jetzt der Fall.

Was wusste sie tatsächlich? Die belgischen Gerichte werden das klären.