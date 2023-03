Toblerone: Kult-Schoko darf nicht mehr mit Matterhorn werben

Nach Jahrzehnten der Verpackung der Kult-Schokolade Toblerone sollen nun drastische Veränderungen eingeführt werden: Denn der Schweizer Wiedererkennungswert, das Matterhorn, soll künftig nicht mehr auf der Schokolade abgebildet werden.

Toblerone ohne Matterhorn. Der Hersteller Mondelez muss das Kult-Logo der klassischen Schweizer Schokolade Toblerone nun anpassen. Grund für die plötzliche Markenumgestaltung: Ab Juli sollen die Schoko-Berge nämlich nicht mehr ausschließlich in der Schweiz produziert werden.

Doch nicht genug davon. Denn nicht nur das Wahrzeichen der Schweiz, sogar der Verweis darauf soll nun geändert werden: Denn statt dem Hinweis „of Switzerland“, auf Deutsch: "aus der Schweiz", soll künftig „established in Switzerland“, also "gegründet in der Schweiz" stehen.

Wie hoch ist der Schaden?

Schließlich fällt dadurch auch das Jahrzehntealtes Wiedererkennungs-Symbol der Verpackung. Gegenüber den Schweizer Medien, so schreibt die "Bild" teilt nun der US-Konzern Mondelez mit: „Die Neugestaltung der Verpackung führt ein modernisiertes und gestrafftes Berg-Logo ein, das mit der geometrischen und dreieckigen Ästhetik übereinstimmt.“

In Verbindung mit Bergen darf die Schokolade also weiterhin stehen, viel mehr aber auch nicht.

Grund dafür ist die künftige Produktion in Bratislava. Denn die 35- bzw. 50-Gramm-Packungen sollen in der slowakischen Hauptstadt produziert werden, die 100-Gramm-Version, wird aber nach wie vor im Werk in Bern hergestellt.

Die eigentlichen Hintergründe der Logo-Änderung sollen tatsächlich aber die strengen Vorgaben der Swissness-Dachmarke für Schweizer Produkte sein. So soll die Verwendung von Nationalsymbolen nur dann erlaubt sein, wenn auch tatsächlich in der Schweiz produziert wurde.