2.000 russische Soldaten beschimpfen General

In einem Video, das in den sozialen Medien derzeit viral geht, sieht man, wie dieser inmitten einer Zeltstadt beschimpft wird. Die frisch mobilisierten Männer rufen etwa „Warum bist du betrunken?“ und „Wo ist dein Mut von heute Morgen?“ Die Rekruten fordern auch, dass der betrunkene General seinen Rang verliert.

Mobik riot in Kazan: nearly 2000 mobiks came out to express their outrage and shout curse words at the drunk General of the regiment. According to messages, mobiks had no essentials provided to them, and no one seems to be bothered to resolve their issues. pic.twitter.com/JlvpD9PzEQ