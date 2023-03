× Das Luxus-Leben der Putin-Geliebten

Prunk: Das Rechercheteam ''Projekt'' deckte nun den sündhaften Reichtum der ''neuen Zarin'' auf.

Moskau/Sotschi. Krieg und Massenmord in der Ukraine, täglicher Raketenterror, wirtschaftlicher Crash in Russland. Doch die Clique um Putin führt ein perverses Luxus-Leben, klammert sich an Protz, Gold, wohin das Auge reicht – wie bei Alina Kabajewa (39). Sie ist eine erfolgreiche Frau: Ehemalige rus­sische rhythmische Sportgymnastin, Europa- und Weltmeisterin. Zehn Goldmedaillen. Seit mehr als 20 Jahren ist sie die „geheime“ Frau an der Seite des Kriegsherrn. Sie ist seine Mätresse, Mutter von zumindest zwei seiner Kinder. Andere sagen, die beiden hätten schon vier. In Russland kennt sie jeder als „First Lady“.

Putin lernte sie kennen, als sie zarte 24 war und er noch mit Ljudmila Alexandrowna Putina verheiratet. Putin ist seit 2007 geschieden, Alina ist die „neue Zarin“. Jetzt hat ein investigatives Medium detailliert recherchiert, welche Villen und Residenzen sie besitzt, in welchem Firmengeflecht Putins Geld versteckt ist.

Russlands größtes Penthouse am Meer

Offiziell. Ihm gehört das „Ermira-Consultants“ in Zypern. Via „Ermira“ fließen Milliarden. So gehört die Wodkamarke „Putinka“ dazu, oder die „National Media Group (NMG). CEO der Media-Gruppe ist Kabajewa.

Ihr Versteck. Kleiner Palast im Waldai-Wald.

Prunk & Protz. Speisesaal im Haus der Geliebten.

Mahagoni. Dunkles Holz und schwere Vorhänge.

Am Meer. Zweistöckiges Penthouse in Sotschi.

Spa-Komplex. Mega-Anlage mit allen Extras.

Die Ex-Sportlerin besitzt Immobilien: