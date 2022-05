"Die russische Armee kämpft in diesem Krieg nur ums Überleben"

Ex-Militär Michail Schischkin: ''Die russische Armee kann nicht mehr kämpfen, ohne Moral ist sie nicht mehr kampffähig.''

Der russische Ex-Militär Michail Schischkin sagt gegenüber "ntv", dass die russische Armee im Ukraine-Krieg nur ums Überleben kämpfe. "Und der einzige Weg zum Überleben ist, am Krieg gar nicht erst teilzunehmen. So wird dieser Krieg enden", so Schischkin.

Den Misserfolg der russischen Offensive erklärt sich der Ex-Militär mit der fehlenden Moral der Truppen: "Die russische Armee kann nicht mehr kämpfen, ohne Moral ist sie nicht mehr kampffähig. Die ukrainischen Soldaten kämpfen, weil sie wissen, warum sie dort sind - sie verteidigen ihre Freiheit. Was verteidigen die Russen dort? Nur ihr eigenes Leben. Sie wollen dort nicht kämpfen", sagt Schischkin gegenüber "ntv".

Michail Schischkin war in den 80er-Jahren Reserveoffizier der sowjetischen Armee. Heute ist Michail Schischkin ein gefragter russischer Schriftsteller, der in der Schweiz lebt.