Entführte ukrainische Kinder konnten gerettet werden

Sie ist eine von 307 Kindern, das von der Ukraine gerettet werden konnte. -Leider nur ein Bruchteil derer, die tatsächlich von Russen verschleppt wurden, denn laut Experten der Yale-Universität in den USA wurden seit Beginn des Krieges mindestens 6000 Kinder entführt – darunter sogar Babys.

Auf einem Video wurde der Moment festgehalten, in dem Eva ihrer Mama nach einem Jahr endlich wieder in die Arme fällt. Die Clips veröffentlicht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (45) auf seinem Twitter-Account.

Dazu schreibt er: "Russland entführt unsere Kinder. Es ist die grösste staatlich geförderte Entführung von Kindern." und "Das ist Völkermord an einer Nation. Jeder, der ihn organisiert hat, wird zur Rechenschaft gezogen werden."

Russia is kidnapping our children. It is the largest state-sponsored kidnapping of ???????? children. With this forced deportation, ???????? tries to erase the family & national identity of young Ukrainians. It is the genocide of a nation. Everyone who organized it will be held to account. pic.twitter.com/BHiftawDzf