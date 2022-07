EUMC-General Brieger beriet sich mit Polens Generalstab

Der 65-jährige Bundesheer-General hatte das Amt des EU-Militärausschusses im Mai übernommen.

Kiew (Kyjiw)/Moskau. Robert Brieger, der Vorsitzende des Militärausschusses der Europäischen Union (EUMC), ist am Donnerstag für Gespräche in Polen zu Gast gewesen. Laut Nachrichtenagentur PAP beriet sich der Chef des höchsten EU-Militärgremiums in Warschau mit dem polnischen Generalstab über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der ehemalige Generalstabschef von Österreich wies demnach auf die geopolitische Lage Polens hin und betonte die Rolle der NATO beim Schutz der Ostflanke.

Bei den Gesprächen am Donnerstag wurden laut PAP unter anderem Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten der Europäischen Union, dem regionalen Sicherheitsumfeld und der Teilnahme der polnischen Streitkräfte an internationalen Missionen und Operationen erörtert. Die Gespräche konzentrierten sich auch auf die Rolle der polnischen Armee bei der logistischen Unterstützung der Ukraine.

Der 65-jährige Bundesheer-General hatte das Amt des EU-Militärausschusses im Mai übernommen. Darin beraten die Generalstabschefs aller 27 EU-Staaten unter anderem über die konkrete Durchführung der EU-Militärmissionen. Politische Entscheidungen treffen sie nicht, diese sind den EU-Regierungen vorbehalten.