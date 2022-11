Experte rechnet mit 100.000 toten Russen-Soldaten im Winter

Neun Monate nach dem Überfall auf die Ukraine konnte Russland die selbst gesteckten Kriegsziele noch immer nicht erreichen. Allmählich macht den Truppen vor Ort der beginnende Winter zu schaffen – die Temperaturen sinken bereits unerbittlich. Nicht nur für die Zivilbevölkerung bedeutet dies eine neue Herausforderung, sondern auch für die Soldaten.

Vor allem de schlecht ausgerüsteten Russen droht der Kältetod, Militärexperte Thomas C. Theiner rechnet sogar mit einer unfassbaren Tragödie. Wie Theiner auf Twitter schreibt, könnten im Winter 100.000 russische Soldaten sterben. Der Experte nennt dafür sieben Gründe.

Reasons the winter months will kill 100,000 russian soldiers:



1) lack of winter clothing for russian troops = death by hypothermia

2) garbage russian logistics = lack of warm food, tea, heating materiel, sleeping bags = death by hypothermia

3) no shelters and dugouts for

1/4