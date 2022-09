Russland dreht den Gas-Hahn immer weiter zu: Von Ende August bis 2. September stand die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 aufgrund von "Wartungsarbeiten" komplett still. Der russische Staatskonzern Gazprom lieferte über die Ukraine -allerdings nur noch in deutlich niedrigeren Mengen.



Lieferstopp. Auch nach Abschluss der Wartungsarbeiten bleibt Nord Stream 1 bis auf Weiteres zu. Von Seiten des Kremls begründet man den Lieferstopp durch die EU-Sanktionen: Siemens Energy werde dadurch davon abgehalten, nötige Reparaturen durchzuführen. Erst mit einem Aus der Sanktionen könne der Gasfluss wieder aufgenommen werden.



Gas-Krieg. Polit-Beobachter sehen darin allerdings nur einen Vorwand -Russland führt einen Gas-Krieg gegen Europa und will das Sanktions-Aus im Tauschhandel für Gas erzwingen.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su