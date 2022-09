Hochverrat: Putin lässt Top-Manager festnehmen

Ein hochrangiger Manager in der russischen Rüstungsbranche wurde festgenommen

Der russische Geheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Manager der Luftfahrtbranche festgenommen, der Staatsgeheimnisse an die Ukraine weitergegeben haben soll. Der Direktor für Qualitätsmanagement habe "mithilfe seines Mobiltelefons technische Zeichnungen von Kampflugzeugteilen abfotografiert und diese Materialien anschließend elektronisch an einen Ukrainer und an Mitarbeiter der Odessaer Flugzeugwerke übermittelt", teilte der FSB am Dienstag mit.

Nach Angaben der Behörde wurde ein Verfahren wegen Hochverrats eingeleitet. Um wen genau es sich bei dem festgenommenen Mann handelt, teilte der FSB nicht mit. Er soll Zugang zu streng geheimen Informationen gehabt haben.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar hat sich die Zahl der eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts auf Spionage und Hochverrat in Russland deutlich erhöht. Zudem verschärfte die russische Staatsduma im Juli die Strafen für solche Fälle. Anfang September wurde der ehemalige Journalist Iwan Safronow in einem umstrittenen Prozess wegen angeblichen Hochverrats zu einer Freiheitsstrafe von 22 Jahren verurteilt.