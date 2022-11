Ein russischer Geheimdienst-Mann rechnet mit Chaos, Kollaps und Bürgerkrieg.

Neun Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges gerät Kreml-Chef Wladimir Putin immer weiter unter Druck. Die ukrainische Gegenoffensive zwang die russischen Truppen zum Rückzug aus Cherson und nährt den Widerstand gegen den russischen Präsidenten. Ein FSB-.Mann (russischer Geheimdienst) rechnet nun sogar mit einem blutigen Putsch gegen Putin.

Chaos und Bürgerkrieg

Wie das US-Magazin „Newsweek“ berichtet, sagt ein Whistleblower des russischen Geheimdienstes mit dem Namen "Wind of Change" den Zusammenbruch des Regimes in Moskau voraus. „Chaos, Bürgerkrieg, Zusammenbruch – ja, das liegt alles vor uns. Es ist unvermeidlich“.

Es gebe in Russland „kein Modell des einfachen Machtwechsels“, so der Whistleblower, ein Krieg innerhalb des russischen Systems sie unvermeidlich. „Am Anfang könnte es zu einem willkürlichen Aufstand kommen, bei dem es nur Plünderungen und ein chaotisches Scharmützel zwischen allen Beteiligten gibt. Oder es wird zu Kämpfen zwischen den Regionen um die Aufteilung der Ressourcen kommen.“

© Getty ×

Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin

Der Insider erwartet, dass vor allem Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin und Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow nach der Macht streben. „Sie planen, in den Gebieten, die sie erobern können, kleine Zaren zu sein“, so der Whistleblower. Es wurde bereits der "Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt".