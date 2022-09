Ist es Parkinson? Neuer Wirbel um dieses Putin-Video

Der russische Präsident musste beim Gipfel in Usbekistan offenbar von Recep Tayyip Erdogan gestützt werden.

Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Die Gerüchte um den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten reißen weiterhin nicht ab - ein neues Video heizt nun die Spekulationen weiter an.

Erdogan and Putin spotted walking arm in arm.



Btw everyone in this video seems confused and they walk like zombies.... pic.twitter.com/dgOz697pQz — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) September 17, 2022

Am vergangenen Freitag traf Putin am Rande der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Usbekistan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen. Dabei sprachen die beiden Politiker unter anderem über die Umsetzung des Getreideabkommens.

Looks like Erdogan is guiding him or supporting Putin as he walks slightly leaning into or on Erdogan’s arm, as if he were a feeble man needing assistance to cross the street.

Very strange indeed, — Jeana Roevember says Go Beto Go! ???????????? (@deep_mowgli) September 17, 2022

I used to think the Parkinson’s rumours were just that, but the constant arm ticks, gripping tables, random bouts of vertigo even whilst sat down, swollen thyroid and now needing support to walk are leading me to believe it’s probably true. — Will Crabtree - (MD PhD FRCS Tr & Orth) (@Temebrarius) September 17, 2022

In einem Video, das im Internet viral geht, sieht man einen sichtlich ermüdeten Kreml-Chef, der Arm in Arm mit Erdogan durch den Raum geht. Dabei wirkt es so, als müsse Putin dabei sogar vom türkischen Präsidenten gestützt werden. Im Netzt löste der Clip neue Spekulationen aus, zahlreiche User sehen neue Hinweise auf eine Parkinson-Erkrankung des russischen Präsidenten.