Italiens Regierungschefin Meloni am Montag in Kiew

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reist am Montag nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, wie eine mit der Situation vertraute Person sagte.

Meloni, die seit Oktober im Amt ist, hatte angekündigt, noch vor dem Jahrestag des Kriegsausbruchs am 24. Februar in die Ukraine zu reisen.

Trotz Unstimmigkeiten innerhalb ihrer rechtsgerichteten Regierungskoalition und der geteilten öffentlichen Meinung in Italien hat die Rechtsaußen-Politikerin die Ukraine stets unterstützt. Für internationale Kritik hatte vor wenige Tagen aber einmal mehr Melonis Koalitionspartner gesorgt. Der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi, Chef der mitregierenden konservativen Forza Italia, erklärte vergangene Woche, er würde sich nicht um ein Treffen mit Selenskyj bemühen, wenn er noch Regierungschef wäre. Den ukrainischen Präsidenten machte er für den Krieg mit Russland verantwortlich.

Die Europäische Volkspartei (EVP), der Berlusconis Forza Italia angehört, sagte aus Protest gegen die Äußerungen Berlusconis am Freitag eine für Juni geplante Veranstaltung in Neapel ab. Der italienische Außenminister Antonio Tajani, Nummer zwei in der Forza Italia, bemühte sich um Schadensbegrenzung. Er habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba getroffen und ihm die Unterstützung Italiens zugesichert, erklärte er.