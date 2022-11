Boris Johnson lässt im Interview mit CNN aufhorchen. Der ehemalige britische Premier spricht darin über den Beginn des Krieges und die unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der NATO. „Die Sache war ein großer Schock. Wir konnten sehen, wie russische Bataillone aufmarschieren. Aber unterschiedliche Länder hatten unterschiedliche Perspektiven“, so Johnson.

Während Frankreich bis zuletzt nicht daran glaubte, dass Putin wirklich angreife, hatte Deutschland eine ganz andere Meinung. „Ich sage Ihnen etwas Schreckliches“, so Johnson. „Die deutsche Auffassung war: Wenn es passiert, dann ist es ein Desaster und es wäre besser, dass die ganze Sache schnell vorübergeht. Dass die Ukraine einfach aufgibt.“

"The Germans thought it would be better if Ukraine fell" - Boris Johnson declassified the attitude of the EU countries towards Ukraine at the beginning of the war pic.twitter.com/FH1Ml74f36