Kiew meldet Abschuss mehrerer russischer Ballons

Kiew (Kyjiw)/Moskau. Die ukrainische Luftwaffe hat nach Behördenangaben mehrere offenbar von Russland aus gestartete Ballons über der Hauptstadt Kiew gesichtet und die meisten davon abgeschossen. Offizielle Stellen in Kiew erklärten am Mittwoch, die Ballons könnten mit Aufklärungsausrüstung ausgestattet und gestartet worden sein, um "unsere Luftabwehr aufzudecken und zu erschöpfen". Die meisten seien abgeschossen worden. Die Behörden würden die Trümmer "sorgfältig untersuchen", hieß es.

Balloon with reflectors downed today around Kyiv. Six of them were detected earlier. pic.twitter.com/V8qyeQObGS