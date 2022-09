Locker und gut gelaunt zeigte sich Putin beim Manöver im Osten Russlands.

Lächelnd und scherzend in einer Militärkampfjacke sitzt Putin neben Verteidigungsminister Sergej Schoigu und schaut bei der "Wostok"-Übung zu. An dem Manöver sind auch Soldaten aus China und Indien beteiligt. Putin will damit wohl signalisieren, dass er internationale Partner hat. Heute ist Putin beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok, an dem auch Ex-Außenministerin Karin Kneissl teilnimmt.