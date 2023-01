Laut Putin verläuft ''alles nach Plan''

''Alles entwickelt sich entsprechend der Pläne4'', sagte Putin in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview im russischen Fernsehsender Rossija-1.

Kiew (Kyjiw)/Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die "positive Dynamik" der russischen Offensive in der Ukraine gelobt. "Alles entwickelt sich entsprechend der Pläne", sagte Putin in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview im russischen Fernsehsender Rossija-1. Er hoffe, "unsere Kämpfer werden uns noch mehr als einmal erfreuen". Moskau hatte am Freitag die Einnahme der ostukrainischen Stadt Soledar verkündet. Die Ukraine bestreitet diese Darstellung jedoch.

Nach Monaten der Enttäuschungen auf dem Schlachtfeld präsentiert Moskau die Eroberung der Kleinstadt als großen Sieg. Nach Angaben der russischen Armee verschafft ihr die Einnahme Soledars taktische Vorteile bei der Einkesselung der Nachbarstadt Bachmut, die Moskau seit Monaten zu erobern versucht.