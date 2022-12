Medwedew sagt für 2023 den Untergang des Westens voraus

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew macht auf Twitter und Telegram wilde Vorhersagen für 2023.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew (57), der als Handlanger des russischen Präsidenten Wladimir Putin (70) gilt, attackiert mit seinen Aussagen immer wieder den Westen – so brachte er auch zum Jahresende wieder seine Abneigung gegenüber den Westen zum Ausdruck. Auf Twitter und Telegram veröffentlicht er seine bizarren Vorhersagen für 2023 – "die unerwartetsten und sogar absurdesten", so Medwedew. "Auch wir", Russland, "werden unseren Teil dazu beitragen", schreibt er im Tweet.

So sagt Medwedew den Zusammenbruch der EU, Bürgerkrieg in Amerika und Elon Musk als neuen US-Präsidenten voraus. Dass er den Blick in die Zukunft nicht ganz ernst meint, sagt Medwedew nicht. Scherzhaft oder ernsthaft, Elon Musk gefiel der Thread des ehemaligen russischen Präsidenten. "Epischer Thread!!", schrieb der Unternehmer in einer Antwort an Medwedew.

Epic thread!! — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2022

Musk musste für seinen Tweet teils auch scharfe Kritik einstecken. "Sind Sie jetzt ein russischer Agent/Propagandist? Warum tun Sie das?", schreibt etwa Lucy Turnbull, die frühere Bürgermeisterin von Sydney. Der politische Aktivist Drew Pavlou reagiert auf den Musk-Tweet: "Elon jubelt über einen Thread von Medwedew, der ein ‹Viertes Reich› und den Zusammenbruch der USA in einen Bürgerkrieg vorhersagt. Ein neuer Tiefpunkt."

Andere Twitter-Nutzer spekulierten hingegen, dass sich der Twitter-Eigentümer mit seiner Antwort über Medwedew lustig machen wolle.