Meloni lädt Selenskyj nach Rom ein

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat am Dienstag in einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die volle politische und militärische Unterstützung Italiens zugesichert.

Dies teilte das Büro der Premierministerin mit. Meloni lud Selenskyj nach Rom ein und erneuerte die volle Unterstützung der italienischen Regierung für Kiew im politischen, militärischen, wirtschaftlichen und humanitären Bereich.

Meloni bekräftigte Italiens maximales Engagement, um einen gerechten Frieden für die Ukraine zu erreichen. Selenskyj erklärte seinerseits per Twitter, er habe mit Meloni telefoniert und ihr für die Unterstützung Italiens, auch in Form von Militärhilfe, gedankt. Er sagte, er habe mit Meloni über einen Friedensplan und die Lieferung von Luftabwehrsystemen durch Italien an die Ukraine gesprochen.

Selenskyj begrüßte, dass die italienische Regierung zusätzliche zehn Millionen Euro an Hilfe bereitgestellt hat. Meloni teilte mit, dass die Frage der Bereitstellung von Luftabwehrsystemen zum Schutz des ukrainischen Luftraums geprüft wird.