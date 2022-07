Nach Putin-Drohung: New York bereitet sich auf Atomangriff vor

Immer wieder droht Putin mit einem Atom-Angriff auf den Westen. Jetzt erklärt die Stadt New York in einem Video, wie im Ernstfall vorzugehen ist.

Mit nur vier Raketen soll Wladimir Putin die US-Küsten in Schutt und Asche legen können – damit drohte der Kreml-Chef bereits vergangenen Mai. Wie ernst die USA diese Gefahr inzwischen nehmen, zeigt das Vorgehen der New Yorker Behörden. In einem Video wird der Bevölkerung erklärt, was im Falle eines nuklearen Angriffs zu tun sei.

In dem anderthalbminütigen Clip weist eine Stadtsprecherin die Bürger an, die drei wichtigsten Regeln zu befolgen: Schutz suchen, drinnen bleiben und Hände waschen. Danach erklärt sie: „Gehen Sie nicht nach draußen, bevor die Behörden klarstellen, dass es sicher ist!“

Das Video wird jedoch weltweit auf Twitter scharf als "Panikmache" kritisiert. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es in New York City zu einem Zwischenfall mit Kernwaffen kommt, ist sehr gering“, ruderte nun auch die städtische Notfallbehörde gegenüber der „New York Post“ zurück. Aber es Vorsicht sei eben besser als Nachsicht, ließ Bürgermeister Adams ausrichten.