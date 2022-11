Österreich sagt weitere zehn Millionen Euro für die Ukraine zu

Finanzminister Brunner spricht von nachhaltigem Beitrag zur ''Stabilität in Europa''.

Im Rahmen der COP27, der Weltklimakonferenz im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheik, hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bei einem Treffen mit Odile Renaud-Basso, Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), weitere zehn Millionen Euro Unterstützung für die Ukraine zugesagt. Hilfe für die Ukraine sei ein wesentliches Anliegen, so Brunner am Mittwoch in einer Aussendung.

Brunner: "Wir zeigen Solidarität"

"Wir zeigen damit unsere Solidarität mit der Bevölkerung und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur Stabilität in Europa", so Brunner. Die in London ansässige Bank war nach der Wende und dem Zerfall der Sowjetunion gegründet worden, um die osteuropäischen Staaten beim Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft zu stützen. Die Anteilseigner sind 70 Länder sowie die Europäische Union und die Europäische Investitionsbank. Die Entwicklungsbank nimmt auch eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine ein.