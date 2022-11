Papst vergleicht Putin mit Stalin

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch erneut einen Friedensappell für die Ukraine gerichtet.

"Beten wir für den Frieden in der Welt und für ein Ende aller Konflikte, mit besonderem Gedenken an das schreckliche Leid des lieben und gemarterten Volkes der Ukraine. Wir denken an die Märtyrer in der Ukraine", so Franziskus.

"An diesem Samstag jährt sich der schreckliche Völkermord des Holodomor, die von Stalin künstlich herbeigeführte Hungertötung der Jahre 1932-1933. Beten wir für die Opfer dieses Völkermords und beten wir für die vielen Ukrainer, Kinder, Frauen und alte Menschen, die heute das Martyrium der Aggression erleiden", sagte der Papst.

In seiner Generalaudienz betete der Heilige Vater für die Opfer des Erdbebens, das am Dienstag Indonesien erschüttert hat. "In den letzten Stunden wurde die Insel Java in Indonesien von einem starken Erdbeben heimgesucht. Ich bringe meine Verbundenheit mit dieser lieben Bevölkerung zum Ausdruck und bete für die Toten und Verletzten", sagte Papst Franziskus.

Der Pontifex erinnerte in der Generalaudienz an den Weltjugendtag, der nächstes Jahr in Lissabon stattfinden wird. "Die Freude, zu sich selbst zu finden, und der Wille, zusammen zu sein, sind grundlegende Zeichen für die heutige Welt, die von Konflikten und Kriegen zerrissen ist", sagte Papst Franziskus in seinem Gruß an die portugiesischsprachigen Gläubigen.