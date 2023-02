Polen übergibt erste Leopard-2-Panzer an Ukraine

Ministerpräsident Morawiecki wird die Übergabe am Freitag bekannt geben.

Polen hat laut staatlicher Nachrichtenagentur PAP die ersten Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine übergeben. "Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wird am Freitag in Kiew bekanntgeben, dass Polen bereits die ersten Leopard-Panzer an die Ukraine geliefert hat", zitierte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform PAP am Freitag.

Morawiecki reiste am Freitag nach Kiew. Ende Jänner hatte Deutschlands Regierung Partnerländern die Genehmigung erteilt, Leopard-Panzer aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern. Einen Tag zuvor hatte Polen einen entsprechenden Antrag gestellt. Zugleich hatte Deutschland bekannt gegeben, der Ukraine 14 Leopard 2-Kampfpanzer zu liefern.