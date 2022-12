Putin, der Zerstörer: Warum er am Ukraine-Krieg scheitern wird

Putin hat Russland isoliert. Seine Clique klammert sich an Milliarden und Macht.

Moskau. 2022 war der Wendepunkt in Putins Polit-Leben: Mit dem Angriffs- Krieg in der ­Ukraine riskierte er letztlich alles. Er machte sich zum Massenmörder, zum Kriegsverbrecher. Nichts hat er in den vergangenen zehn Monaten gewonnen, dafür hat er alle internationalen Beziehungen verloren, selbst China ging letztlich vorsichtig auf Distanz.

Putin reduzierte sich durch Dutzende Fehlentscheidungen und imperialistischen Größenwahn zum Paria, zum Aussätzigen. Gänzlich gekippt ist sein Kartenhaus aber noch nicht: Seine Clique krallt sich an der Macht fest, es geht um viel Geld, der Rubel rollt. Noch immer und reichlich.

Fehleinschätzung. Energie, Desinformation und Drohungen mit Atomwaffen sind die zentralen Eckpfeiler des Putinismus. Sonst hat Putin-Russland derzeit nichts zu bieten. Ökonomisch kann das Land nicht mit den Weltmächten USA und China mithalten. ­Putins Plan, Russland als Weltmacht zu positionieren, ist auf allen Ebenen gescheitert: militärisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, moralisch sowieso. Mit diesem Mann wird nie mehr auf internationaler Ebene ein normaler Dialog möglich sein, an seinen Händen ist Blut.

Putin fühlt sich als Schutzherr aller Russen

Großmacht. Geträumt hat der Kreml-Chef von ­einer russischen Welt, die geografisch weit über Kern-Russland hinausreicht. Er wollte zum Schutzherrn all jener werden, die sich als Russen sehen, eine völkische Ideologie. Er übersah gänzlich, dass sich die Menschen längst nicht mehr mit Moskau identifizierten. Das hätte er spüren und wissen müssen, doch er verdrängte die ­Realität, glaubte an die Macht seiner Militärs, war vom raschen Sieg überzeugt. Putin glaubte tatsächlich, dass die ukrainische Regierung fliehen, ­Selenskyi sterben, Europa und Amerika zu keiner gemeinsamen Reaktion finden werden.

Der Enthauptungsschlag funktionierte auf keiner Ebene. Europa ist nicht zerrissen, Amerika und Großbritannien stützen weiter Selenskyi. 44 Millionen Ukrainer haben die Vertreibung ihrer Führung aus Kiew verhindert, Charkiw, die zweitgrößte Stadt, gehalten, Cherson rückerobert. Was Putin „vorzuweisen“ hat ist Tod, Zerstörung , Massenmord an Zivilisten. Er kann den Krieg nicht gewinnen. Sein Macht-Kalkül ist an der ­Ukraine zerschellt.