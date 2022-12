Putin glaubt weiter an den Sieg in der Ukraine

''Ich bin sicher, dass wir alle unsere Zeile erreichen'', kündigte Putin zuletzt an.

Moskau. Umringt von seinen Militärs verglich Putin den Angriffskrieg gegen das Nachbarland „mit dem Vaterländischen Krieg 1812 gegen Napoleon sowie mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg“. Er forderte ein höheres Tempo bei der Aufrüstung und Modernisierung seiner Streitkräfte. Die Armee soll auf 1,5 Millionen Mann aufgestockt werden, die „Kampfbereitschaft seiner Atomstreitkräfte“ muss verbessert werden, forderte er. Es gebe „keine finanziellen Beschränkungen“, betonte er und drohte, dass Russlands Hyperschall-Rakete RS-28 „Sarmat“ (in der NATO-Klassifikation auch SS-X-30 „Satan II“) in naher Zukunft einsatzbereit sein würde. Weitere Startrampen für Interkontinentalraketen werden gebaut, neue Langstreckenbomber in den Dienst gestellt. Ob seine Armee dadurch an Schlagkraft gewinnt, bleibt dahingestellt.