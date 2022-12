Putin forderte ein höheres Tempo bei der Aufrüstung und Modernisierung der Streitkräfte.

Moskau. Kremlchef Wladimir Putin (70) hat sich bei einer Rede vor der Militärführung überzeugt gezeigt, dass Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine gewinnt. "Ich bin sicher, dass wir Schritt für Schritt alle unsere Ziele erreichen", sagte er am Mittwoch in einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums. Zugleich kündigte er an, die "Kampfbereitschaft" der Atomstreitkräfte zu verbessern. Die Armee soll auf 1,5 Millionen Mann aufgestockt werden.

Der 70-Jährige forderte ein höheres Tempo bei der Aufrüstung und Modernisierung der Streitkräfte. Als Beispiel nannte der Kremlchef den Einsatz von Drohnen. Das gilt bisher als ein Schwachpunkt der russischen Streitkräfte. Drohnen müssten auf allen Ebenen der Kampfführung verfügbar sein, sagte Putin. "Jeder Soldat muss die Möglichkeit haben, Informationen von Drohnen zu bekommen." Für die weitere Aufrüstung der Armee gebe es "keine finanziellen Beschränkungen", betonte der Kremlchef.

Putin kündigt neue Hyperschall-Atomrakete an

Der russische Präsident drohte bei seiner Rede mit neuen Waffen: So kündigte er an seine Armee ab Jänner mit neuen Hyperschall-Atomraketen des Typs "Zircon" ausrüsten zu wollen. Laut Putin sollen diese Geschwindigkeiten von 11.000 Kilometern pro Stunde erreichen können. "Für diese Rakete gibt es keine Äquivalente, sie ist einzigartig", so der Kremlchef.

Russland will außerdem seine mit Atomsprengköpfen bestückbare neue Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bald einsatzbereit haben. Es gebe "Abweichungen von den Zeitplänen", gestand Putin. Die Raketen hätten bereits im Herbst bei den Streitkräften stationiert sein sollen. Die Pläne würden aber in jedem Fall erfüllt, betonte Putin.

Die Sarmat-Rakete hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern und ist mit mehreren Atomsprengköpfen bestückbar. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, dass im kommenden Jahr 22 Startrampen für Interkontinentalraketen in Betrieb genommen werden sollten, darunter für die Typen Sarmat, Avantgarde und Jars.