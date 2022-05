Putin lässt Weltuntergangs-Jet über Moskau fliegen

Wladimir Putin wird heute sein "Weltuntergangsflugzeug" bei der russischen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau zeigen.

Die Iljuschin II-80, genannt das "Weltuntergangsflugzeug", ist ein Flugzeug, dass Putin vor einem Atomangriff schützen soll. Im Falle eines Atomkrieges könnte Wladimir Putin von hier aus weiter Befehle geben. Es wird berichtet, dass das fensterlose Flugzeug in der Luft betankt werden kann und Turbinentriebwerke unter jedem der Flügel des Flugzeugs zusätzliche Energie für die Bordausrüstung liefern.

Bereits vor wenigen Tagen wurde das Doomsday-Flugzeug über der russischen Hauptstadt gesichtet. Dabei handelte es sich um einen Testflug für die heutige Militärparade.

Über den Roten Platz und durch die Metropole rollen bei der Parade Panzer und andere Kampftechnik sowie mit Atomsprengköpfen bestückbare Raketen. Geplant war auch eine Flugshow. Acht Kampfflugzeuge sollen am Himmel den Buchstaben "Z" formen, der das offizielle Symbol für Russlands Militäreinsatz in der Ukraine ist. An dem Angriffskrieg beteiligte Soldaten gratulierten in einem vom Verteidigungsministerium am Morgen veröffentlichten Video zum "Tag des Sieges".