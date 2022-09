Putin-Vertrauter rekrutiert im Gefängnis für Krieg in Ukraine

Der Unternehmer Prigoschin, auch als "Putins Koch" bekannt, saß selbst knapp zehn Jahre wegen diverser Delikte ein. Der glatzköpfige Milliardär betreibt nicht nur sein Gastro-Unternehmen Konkord, sondern gilt auch als Financier der berüchtigten Söldner-Gruppe Wagner, der in Syrien, Afrika und auch in der Ukraine diverse Gräueltaten nachgesagt werden.

Jewgeni Prigoschin

Ein im Internet kursierendes Video soll nun zeigen, wie Prigoschin in einem russischen Gefängnis neue Rekruten für den Ukraine-Krieg anwirbt. Und zwar mit drastischen Worten: "Ich nehme euch lebend, ich bringe euch nicht immer lebend zurück", warnt er die Insassen. Freiwilligen verspricht er dagegen auch: "In einem halben Jahr kehrt ihr nach Hause zurück – mit einer Begnadigung." Die Männer hätten fünf Minuten Zeit, sich zu entscheiden.

This video of Prigozhin giving a recruitment speech at a Russian prison is quite something. “I take you alive. I don’t always bring you back alive.” He says all who go fight in Ukraine, including rapists, will be amnestied on return. Deserters will be shot. Gives 5 mins to decide pic.twitter.com/AY6zpYixy5