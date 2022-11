Putin-Vertrauter schickt Blut-Hammer nach Brüssel

Das EU-Parlament hat Russland als Terror-Staat eingestuft und "Putins Koch", Jewgeni Prigoschin, Chef der brutal-berüchtigten Privat-Armee "Wagner" schickte ein "Geschenk", das dies zu bestätigen scheint.

In einem Video, wie aus einem Mafia-Film, bringt ein Mann einen Geigenkoffer in ein Büro und öffnet ihn auf dem Tisch. Im Koffer befindet sich ein Vorschlaghammer mit Logo der Wagner-Gruppe und den Worten "Blut - Ehre - Vaterland - Mut" darauf. Der Griff ist (scheinbar?) mit Blut beschmiert. Das Video wurde auf der Telegram-Seite "GREY ZONE", die der Wagner-Gruppe zugerechnet wird und als Sprachrohr von deren Chef Jewgeni Prigoschin gilt, veröffentlicht.

Der belarussische Oppositionskanal Nexta postete das Video auf Twitter:

Prigozhin's lawyer handed over to the European Parliament a sledgehammer with the Wagner logo smeared with artificial blood. The video appeared on propaganda Z-channels.



Recently, the European Parliament started talking about recognizing Wagner PMC as a terrorist organization. pic.twitter.com/th2W3dx6zH