Putins geheime Geliebte ist schwanger

Alina Kabajewa soll ihr drittes Kind erwarten - Putin ist darüber offenbar alles andere als begeistert.

2018 kam die angebliche Affäre zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) mit der um 31 Jahren jüngeren Ex-Turnerin Alina Kabajewa erstmals ans Licht. Damals behauptete eine russische Zeitung, dass Putin eine Liaison mit der Olympia-Siegerin und Weltmeisterin führe.

© Getty Images ×

Berichten zufolge soll das Paar bereits zwei gemeinsame Kinder haben. Der erste Sohn kam 2015 in der Tessiner Klinik Sant' Anna in der Schweiz zur Welt, der zweite soll einer Schweizer Quelle zufolge 2019 in Moskau geboren sein.

© AFP

Putin soll schockiert sein

Wie die britische „Sun“ berichtet, soll Kabajewa nun erneut schwanger sein. Das Blatt beruft sich dabei auf Posts des Telegram-Kanals „General SVR“. Putin, der im Oktober 70 wird, soll darüber alles andere als erfreut sein. Die Schwangerschaft war demnach nicht geplant.

© Getty Images ×

Um Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seine mutmaßliche Geliebte Alina Kabajewa gibt es immer wieder zahlreiche Gerüchte. So soll sie der Grund für sein Ehe-Aus und die Mutter weiterer Kinder Putins sein. Putin und Kabajewa ließen entsprechende Behauptungen stets dementieren.