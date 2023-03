Raketen-Terror gegen die Ukraine, Alarm um Atomkraftwerk

81 Raketen, darunter sechs Hyperschall-Raketen, hagelten auf die Ukraine.

Kiew. Es waren die heftigsten Raketenangriffe seit Monaten: Gezielt wurde die Infrastruktur angegriffen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtet von Einschlägen in den Bezirken Holosijiw und Swjatoschyn. Es gab Explosionen in Kraftwerken. 40 Prozent der Kiewer Bevölkerung sind abermals ohne Heizung. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgerufen.

Angst. Raketeneinschlä­ge auch in der Region um Europas größte Atomanlage in Saporischschja. Das AKW ist von der regulären Stromversorgung abgeschnitten. Die von Russland besetzte Anlage wird über Dieselgeneratoren notversorgt. Der Kraftstoff reicht für 10 Tage. „Es waren barbarische Angriffe“, so Ukraines-Energieminister Haluschtschenko.