Russen drohen Westen mit Krieg

Russland tobt wegen Panzer-Lieferung ++ Hardliner sprechen sogar von einem Atomschlag

Die Wut Moskaus ist wohl grenzenlos. Mitten im gestrigen Frühverkehr ging ein massiver Raketenangriff auf die Ukraine nieder. Luftalarm im ganzen Land.

Hintergrund ist die Zusage Deutschlands, in der Folge auch anderer EU-Länder und der USA etwa 100 Kampfpanzer für die Abwehr von Putins Schergen bereitzustellen.

Die Europäer liefern Leopard-2-Panzer (bis zu 9 Mio. Euro pro Stück), die den russischen Kampfmaschinen stark überlegen sind. Der Kreml wird extrem nervös. "Alles, was die Allianz und die Hauptstädte (Anm.: Europas und der USA) tun, wird in Moskau als direkte Beteiligung am Konflikt aufgefasst", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Kriegs-Hetzer wollen Deutschland bestrafen

Neue Kriegspläne. Jetzt folgt die nächste Eskalationsstufe. Im russischen TV fordern die Einpeitscher von Präsident Wladimir Putin, Deutschland hart zu bestrafen. Da ist von Mobilmachung und sogar von Atomschlägen die Rede. Eines ist klar: Bis die Panzer und ihre Besatzung einsatzbereit sind, werden noch viele Wochen vergehen. Militärstrategen halten es für möglich, dass Putin seine Kriegspläne ändert. Der Kriegstreiber wird wohl nicht abwarten, sondern rasche Angriffe von seinen Truppen einfordern.

"Die Russen könnten ihre Frühjahrs-Offensive vorziehen, sofern sie schon so weit sind. Um jetzt im Donbass so weit wie möglich voranzukommen", sagt Experte Carlo Masala von der Bundeswehr-Uni in München.