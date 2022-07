Russen-TV: Nach der Ukraine sind diese Länder dran

Im russischen Staatsfernsehen wird weiter gehetzt. "Nach der Ukraine ist ein anderes Land an der Reihe"

Während die russischen Truppen in der Ukraine zuletzt Erfolge feiern konnten, wird im russischen Staatsfernsehen weiterhin gegen den Westen gehetzt. In der Talkshow von Putin-Einheizer Wladimir Solowjow wurde darüber diskutiert, wie man den Westen an den Verhandlungstisch bringen könnte.

"Es geht um den 3. Weltkrieg"

„Unsere Hyperschall-Waffen sollten in die Nähe der USA gebracht werden, mit einer maximalen Flugzeit von fünf Minuten“, schlägt einer der Talkshow-Gäste vor. „Das ist das einzige Szenario für uns, um die Ukraine zu denazifizieren.“ Die Spezialoperation in der Ukraine sei dabei der Teil eines größeren Plans – dabei geht es „um den 3. Weltkrieg bzw. um den zweiten großen patriotischen Krieg [der 2. Weltkrieg wird in Russland als großer patriotischer Krieg bezeichnet].“ In diesem Weltkrieg würde Russland gegen den Faschismus kämpfen.

Schließlich bringt sich Journalistin Nadana Fridriksson in die Diskussion ein und droht sogleich mehreren Staaten. „Diese Länder im postsowjetischen Raum, die sich für den Westen entschieden haben, sollten verstehen, dass sie die Nächsten sind. Früher oder später ist die Operation in der Ukraine beendet, dann ist ein anderes Land an der Reihe.“