Russisches Foltergefängnis in Balaklija entdeckt

So berichtete der ranghohe ukrainische Polizist Serhij Bolwinow aus der Stadt Balaklija, dass die Invasoren im örtlichen Polizeirevier ein Foltergefängnis unterhalten hätten. Im Keller seien während der mehrere Monate dauernden Besatzung immer etwa 40 Menschen eingesperrt gewesen.

Sadly, stories about tortures and imprisonment of innocents in occupied towns and villages are becoming a routine.



Today in Balakliia I met a young man Artem who spent 46 days in horrible conditions and was tortured by Russians. He is lucky to remain alive.



