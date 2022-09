Russland-Politiker droht Deutschen und Briten mit Atomschlag

In einer Talk-Sendung des russischen Propaganda-Senders Orc-TV drohte Andrei Guruljow, Abgeordneter der Staatsduma, Deutschland und Großbritannien mit einem Atomschlag.

Laut dem Abgeordneten Andrei Guruljow würde Russland nicht einen Atomangriff auf die Ukraine, sondern viel mehr einen nuklearen Angriff auf Deutschland oder Großbritannien starten. Das berichtete er im russischen Propaganda-Sender Orc-TV.

"Es könnte sein, dass Russland Atomwaffen verwenden wird, aber definitiv nicht in der Ukraine. Wir werden dort immer noch leben müssen", so Guruljow. Vielmehr sollte sich der beispielsweise glückliche, wohlgenährte deutsche Bürger, dessen Hintern schon vor dem kommenden Winter kalt wird, vor einem Atomangriff fürchten. Oder Großbitannien, das die Russen "innerhalb von drei Minuten in eine kriegerische Wüste verwandeln" könnten.