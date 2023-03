Russland soll neue Bombe in Ukraine eingesetzt haben

Laut einer ukrainischer Militär-Nachrichtenseite habe Russland erstmals eine UPAB-1500V-Bombe in der Ukraine eingesetzt.

Erstmals sollen russische Kampfjets UPAB-1500V-Bomben in der Ukraine abgeworfen haben. Das berichtet die ukrainische Militär-Nachrichtenseite "Defense Express". Die Geschosse, die für die Zerstörung stark befestigter Objekte konzipiert sind, seien in der Region Tschernihiw eingesetzt worden sein, so der Bericht.

Trümmerteile gefunden

Ein mit UPAB-1500V beladenes Flugzeug soll bei Jenakijewe vom ukrainischen Militär abgeschossen worden sein. Weiters seien vor ein paar Wochen Trümmerteile einer UPAB-1500V in der Region Tschernihiw gefunden worden. Noch gibt es keine Bestätigung eines Abwurfs von unabhängigen Quellen. Russland schweigt bisher dazu.

⚡️Alleged footage of the 1,500kg glide bomb used on Avdiika a few days ago. pic.twitter.com/NTwS3NmB0r https://t.co/E1mFKQR6DX — War Monitor (@WarMonitors) March 4, 2023

UPAB-1500V-Bomben sind in der Lage gegnerische Bunkeranlagen zu zerstören. Wie viele der Sprengkörper Russland besitzt, ist unklar. Der Hersteller GNPP Region hatte die UPAB-1500V-Bomben 2019 auf einer Militärmesse der Öffentlichkeit präsentiert. Die Sprengkörper sollen noch im selben Jahr in Syrien eingesetzt worden sein.

Geschosse mehr als eine Tonne schwer

Die Geschosse sind 1010 kg schwer, können aus 14 Kilometern Höhe abgefeuert werden, gleiten bis zu 40 Kilometer weit – und entfalten am Boden ihre zerstörerische Wirkung.

Die Sprengkörper werden von Russland nur sporadisch eingesetzt, weil die mit den UPAB-1500V-Bomben beladenen Flugzeuge in der beträchtlichen Höhe, in die sie für den Abwurf aufsteigen müssen, leicht zu identifizieren sind. Damit können sie von anderen Fluggeräten ebenso leicht ausgeschaltet werden.