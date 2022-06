Russlands Verteidigungsminister besuchte Truppen in Ukraine

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat in der Ukraine kämpfende russische Soldaten besucht

Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte am Sonntag ein Video, in dem zu sehen ist, wie Schoigu in dunkelgrüner Militärkleidung aus einem Flugzeug steigt und sich dann mit Militärs bespricht.

Der Minister habe die Lage inspiziert und sich "Berichte der Kommandanten die über die aktuelle Situation und die Handlungen der russischen Streitkräfte in den Haupteinsatzgebieten angehört", hieß es in einer angehängten Mitteilung. Zudem habe er einzelne Soldaten für ihren Einsatz in der "militärischen Spezialoperation", wie der Krieg gegen die Ukraine in Russland offiziell genannt wird, mit Orden ausgezeichnet. Wo genau in der Ukraine Schoigu sich aufhielt, wurde nicht mitgeteilt.

Russland, das das Nachbarland vor mehr als vier Monaten überfallen hat, konzentriert seine Angriffe derzeit auf die östlichen Gebiete Luhansk und Donezk. Nach dem Rückzug der ukrainischen Armee aus der in Luhansk gelegenen Großstadt Sjewjerodonezk steht das Gebiet mittlerweile fast ganz unter russischer Kontrolle.