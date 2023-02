Selenskyj will Berlusconi Wodka schenken

Der italienische Ex-Präsident ist seit Jahren ein enger Freund von Wladimir Putin.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Italiens Expremier Silvio Berlusconi Wodka aus seinem Land schenken. "Ich kenne Berlusconi nicht persönlich. Aber vielleicht müssten wir ihm auch etwas schicken. Mag er Wodka? Wir haben Wodka sehr guter Qualität in der Ukraine", so Selenskyj in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Der ukrainische Präsident bezog sich dabei auf Tonbandaufnahmen, in denen Berlusconi im vergangenen Oktober behauptet hatte, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin 20 Flaschen Wodka zu seinem Geburtstag erhalten zu haben. Berlusconi, Chef der Regierungspartei Forza Italia, ist seit Jahren ein guter Freund Putins.

Die italienische Premierminister Giorgia Meloni will dieser Tage nach Kiew reisen. Laut Medien könnte sie bereits am Montagnachmittag in Kiew eintreffen. Die 46-jährige Meloni, die seit Oktober im Amt ist, hatte angekündigt, noch vor dem Jahrestag des Kriegsausbruchs am 24. Februar die Ukraine zu besuchen.

"Mit Meloni hatte ich sehr gute Gespräche. Wir haben von Italien ein Unterstützungspaket erhalten und ich danke ihr sehr für ihre Position. Ich warte auf sie, ich weiß, dass sie kommen wird", sagte Selenskyj.