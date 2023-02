Spanische Ministerin erwartet "grausames Kriegsjahr" in Ukraine

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles hat davor gewarnt, dass sich Russland in diesen Wintermonaten offenbar darauf vorbereitet, eine große Offensive gegen die Ukraine zu starten.

Es sei ein "ein absolut grausames und scheußliches Kriegsjahr" zu erwarten, erklärte Robles laut Europa Press am Freitag in einem Interview mit dem 24-Stunden-Kanal des spanischen Senders RTVE.

Die jüngsten russische Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine verstießen nach den Worten der Ministerin "gegen jegliche Rechtsstaatlichkeit". Sie sprach von "absolut abscheulichen Massakern an der Bevölkerung". In diesem Sinne meinte Robles, dass "die ukrainischen Bürger wie wahre Helden Widerstand leisten" würden.

Robles bekräftigte zugleich, dass Spanien die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geforderten Kampfflugzeuge nicht in die Ukraine schicken werde, weil man sie nicht habe. Bezüglich der Verschiffung der Leopard-Kampfpanzer wollte sie kein Datum nennen. "Spanien war in dieser Angelegenheit immer sehr diskret", weil es in Zusammenhang mit Waffenlieferungen viele heikle Fragen gebe.

Die Ministerin betonte, dass Spanien seit Beginn des Krieges bemüht gewesen sei, der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten. Außerdem wolle Madrid Kiew unterstützen, indem es militärisches Material zur Selbstverteidigung schicke. Spanien sei fest entschlossen, ukrainischen Bürgern zu helfen, insbesondere um ihr Leben zu verteidigen. Dies werde man aber immer mit der nötigen Diskretion und immer in voller Abstimmung mit den Partnern und Verbündeten tun.